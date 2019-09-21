РИАМО - 21 сен. Поезда снова начали курсировать от станции «Нагорная» до «Пражской» Серпуховско-Тимирязевской линии столичной подземки после остановки движения из-за падения человека на пути, сообщается в Twitter-аккаунте метрополитена.

Ранее на участке между станциями «Нагорная» и «Пражская» в направлении от центра из-за падения пассажира приостанавливали движение поездов.

«Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено и вводится в график», – говорится в сообщении.

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