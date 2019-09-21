РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 сен. На площади 30-летия Победы в Домодедове прошел флешмоб «Бьющиеся сердца», посвященный Всемирному дню доноров костного мозга, сообщается в официальной группе комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня на центральной площади города прошел флешмоб «Бьющиеся сердца», посвященный Всемирному дню доноров костного мозга.Волонтеры различных организаций и просто неравнодушные люди выстроились в форме сердца, символизирующего жизнь», - говорится в сообщении.

После построения участники флешмоба с красными шариками-сердечками начали приседать, чтобы сердце начало «биться».

Мероприятие организовали МКЦ «Победа» и общественное движение «Энергия жизни».

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