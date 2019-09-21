РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 сен. Голубые ели, лапчатку, японскую айву и яблони высадили в микрорайоне Авиаторов на улице Третьяка в Балашихе на областной акции «Наш лес. Посади свое дерево», сообщается на сайте администрации городского округа.

Акция по лесовосстановлению «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в Подмосковье с 2014 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В этом году в микрорайоне Авиаторов акция («Наш лес. Посади свое дерево» – ред.) проводится при поддержке общественной палаты, регионального оператора «Хартия» и инициативной группы микрорайона. Жители высадили голубые ели, лапчатку, кусты японской айвы и разбили яблоневый сад», – сказал консультант-эксперт общественной палаты Балашихи Иван Воропаев.

Он добавил, что для участников акции подготовили горячий чай с баранками и сладостями. Для детей организовали анимацию и турнир по футболу. Региональный оператор «Хартия» провел мастер-класс по раздельному сбору мусора.

«Акция укрепляет дружеские отношения между домами и квартирами – люди выходят, знакомятся. У нас микрорайон военнослужащих, поэтому в процессе общения выясняется, что люди когда-то вместе служили», – резюмировал Воропаев.

В 2019 году в Балашихе в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево» также высаживают каштаны, липы, березы, клены, рябины, дубы и другие деревья и кустарники.