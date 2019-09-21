РИАМО – 21 сен. В столице 1 октября заработает горячая линия по вопросам призывной кампании, задать вопросы специалистам можно будет по телефону: 8 (495) 679-19-26, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Очередной призыв граждан на военную службу начинается 1 октября.

«Для призывников, отправляющихся к месту несения службы, организуют торжественные проводы, культурные мероприятия и встречи с ветеранами. А в центрах госуслуг столицы можно встать на воинский учет и сняться с воинского учета при переезде на новое место жительства, внести изменения в документы воинского учета при смене семейного положения, места работы или должности, а также фамилии, имени или отчества», – говорится в сообщении.

Все услуги предоставляются по экстерриториальному принципу – независимо от места жительства в Москве.

Центры госуслуг работают ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманы – с 10:00 до 22:00. В Москве 127 районных офисов «Мои документы», два флагманских офиса и Дворец госуслуг. В них оказывают более 260 услуг, 98% из которых предоставляют независимо от места регистрации в столице.

Здесь также можно распечатать документы и сделать их копии, сфотографироваться, воспользоваться бесплатным Wi-Fi, выпить кофе и перекусить.