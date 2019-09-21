РИАМО – 21 сен. В Подмосковье в субботу прошла экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево», участие в мероприятии приняли более 100 тысяч жителей региона, по мнению депутата Мособлдумы, председателя комитета по экологии и природопользованию Аллы Поляковой, подобная инициатива является оздоровлением жизни человека в городе, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Полякова присоединилась к экоакции на территории Ивантеевки, где высадили сирень, кизильник, пузыреплодник, рябину, липы, каштан, жасмин. Главными площадками стали дворы домов №1 по Центральному проезду и №24 по Советскому проспекту. Здесь посадили более 100 саженцев деревьев различных сортов.

«Озеленение городских дворов – это оздоровление жизни человека в городе. Сегодня, когда интенсивно развиваются города, увеличивается количество транспорта, мы просто обязаны заботиться о чистоте городского воздуха. Местные органы власти и жители должны работать в тандеме в этом направлении по всей области. Радостно видеть, что столько горожан, и многие вместе с детьми присоединились к акции «Наш лес. Посади свое дерево». Наше мероприятие – это частичка одного общего дела, и плоды его не заставят себя ждать», – отметила Полякова.

Она подчеркнула, что организаторы акции подошли к работе творчески, и позаботились не только о саженцах и инвентаре, но и хорошем настроении участников.

На площадках экоакции городского округа всех порадовали выступлениями детских творческих коллективов, а также участников юношеских спортивных секций.

Всего в субботу на территории Московской области в озеленении приняло участие около 120 тысяч жителей. Посажено более 540 тысяч саженцев. За шесть лет существования экоакции в ней приняли участие 1,65 миллиона человек, посадивших 14 миллионов деревьев и кустарников.