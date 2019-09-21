РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 сен. В подмосковном Подольске торжественно открылись двухдневные соревнования на Кубок главы городского округа по конкуру и выездке, в них принимает участие свыше 100 спортсменов, сообщается на сайте администрации городского округа.

Среди почетных гостей турнира первый заместитель главы администрации Подольска Виктор Чуб и председатель комитета по физической культуре и спорту Сергей Сабинин. Открытие состязаний по конкуру началось с парада участников, который возглавил мастер спорта международного класса Игорь Васильев. Парад принимал Чуб, он также поздравил спортсменов и болельщиков с Днем города и открытием состязаний.

«21 сентября торжественно открыли первый день соревнований в престижном и популярном среди конников турнире на Кубок главы города Подольска. В нем принимают участие более 100 спортсменов. В День празднования 238-й годовщины со дня основания Подольска гостеприимный конноспортивный комплекс «Фаворит» подготовил разнообразную программу для своих посетителей», - говорится в сообщении.

Для детей провели мастер-классы и катание на пони и лошадях, подвижные игры, прыжки на батуте, интерактивные представления аниматоров и ростовых кукол. Зрительские трибуны рассчитаны на 400 мест и могут принять всех желающих посетить зрелищное спортивное мероприятие.

«От имени главы городского округа Подольск Николая Пестова сердечно поздравляю всех с очередной годовщиной со дня рождения города и Подольского уезда. Стало доброй традицией проводить именно в этот день соревнования по конкуру и выездке, красивому и зрелищному виду спорта. Турнир на Кубок главы Подольска проводят с 1996 года уже в 24-й раз. Желаю спортсменам высоких достижений, и пусть сегодня победит сильнейший!» - сказал Чуб.

Директор турнира Сергей Головатюк подчеркнул, что среди профессиональных спортсменов и любителей конного спорта эти соревнования в Подольске по праву давно завоевали популярность и считаются престижными.

«Сегодня проходит конкур, завтра — выездка. В этом году участие в турнире приняли спортсмены из Москвы и Подмосковья, а также Рязанской и Калужской областей. Несмотря на муниципальный уровень этих соревнований, сюда ежегодно стремятся попасть лучшие конники, достигшие уровня мастеров международного класса, достаточно именитые. Здесь также есть возможность выступить молодежи, тем, кто только начинает свою карьеру в конном спорте», - сказал Головатюк.

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