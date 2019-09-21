РИАМО - 21 сен. От станции «Нагорная» до «Пражской» Серпуховско-Тимирязевской линии столичной подземки приостановлено движение поездов из-за падения человека на пути, сообщается в Twitter-аккаунте метрополитена.

«На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения поездов от станции «Нагорная» до станции «Пражская» из-за падения пассажира», – говорится в сообщении.

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

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