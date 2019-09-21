РИАМО - 21 сен. В рамках традиционной областной акции «Наш лес. Посади свое дерево» в Ленинском городском округе было высажено более 5,4 тысячи саженцев деревьев и кустарников, в каждом поселении появилась аллея в честь 90-летия муниципалитета, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

С учетом мнения жителей организовано 122 площадки: бульвары, скверы, придомовые и дворовые территории.

«За счет средств муниципалитета приобретено 3,7 тысячи саженцев различных пород (каштаны, ели, липы, клены, рябины, акации, яблони, а также кустарник – сирень, чубушник, кизильник, спирея). К участию были привлечены застройщики, предприятия и управляющие компании. С их помощью приобретено еще 2,3 тысячи саженцев», – отмечается в сообщении.

Традиционная акция «Наш лес. Посади дерево», в которой приняли участие тысячи жителей округа, прошла в праздничной атмосфере. Особое внимание было уделено озеленению новых территорий. В каждом поселении появилась аллея в честь 90-летия городского округа.

«Это очень хорошая акция, которая с каждым годом на территории нашего муниципалитета набирает все больше оборотов. Особенный упор в этом году мы сделали на территории наших застройщиков, которые также приняли в акции активное участие», – отметил глава муниципалитета Валерий Венцаль.

Он добавил, что в озеленении жителям округа есть на кого равняться. Благодаря Тимофею Лемешко Видное называют городом-садом. Им и его бригадой были высажены свыше 200 тысяч деревьев и кустарников.

«Это пример того, как надо заботиться о своей малой Родине. И сегодняшняя акция -это продолжение традиций, которые были заложены им и нашими ветеранами. Я уверен, что сегодняшний праздник подарит нам много положительных эмоций», – дополнил Венцаль.

Также в этот день в Видном посадили свое дерево заместитель министра экономики и финансов Московской области Елена Мыльцева и председатель областного совета ветеранов Виктор Пикуль. Мыльцева отметила теплую и радушную атмосферу на мероприятии и пообещала чаще приезжать в городской округ. Пикуль подчеркнул важность акции для преемственности поколений и воспитания молодежи.