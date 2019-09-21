РИАМО(БАЛАШИХА) - 21 сен. Более 40 тысяч человек посадили деревья в подмосковной Балашихе в рамках экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Традиционно, уже пятый год подряд, вместе со всей Московской областью мы проводим на территории нашего города экологическую акцию «Наш лес. Посади свое дерево». В этом году (2019 - ред.) в ней приняли участие более 40 тысяч жителей Балашихи. Спасибо всем, кто помогал облагораживать наш город», - сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что на территории Ольгинского лесопарка участники акции высадили около 40 тысяч сеянцев сосны.

Акция прошла по всему городу – на территориях учреждений здравоохранения, спорта, культуры, образования, в парках, скверах и дворах высадили каштаны, липы, березы, клены, рябины, дубы и другие деревья, а также кустарники.

Акция по лесовосстановлению «Наш лес. Посади свое дерево» проводится в Подмосковье с 2014 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.