РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 сен. В подмосковном Подольске в День города открылся фольклорный фестиваль «Скоморошья слобода» с русскими народными играми и забавами, ярмаркой, мастер-классами и театральными представлениями, на нем показали три спектакля, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В Подольске началось двухдневное празднование Дня города-2019. В субботу в Нескучном парке в 12:00 на Февральской улице, 65 начался фестиваль «Скоморошья слобода», вход на него свободный. На площадках фестиваля проводят мастер-класс по игре на гуслям, делают предсказания, знакомят с народными ремеслами.

«Впервые в Подольске мы проводим народный праздник «Скоморошья слобода» с участием фольклорных коллективов горокруга и Москвы и приурочили его ко Дню города. На открытии фестиваля показали представления «Царь Максимилиан», «Барин» и «Горка» в русском народном стиле», - сказал один из организаторов фестиваля.

Фестиваль - это возможность окунуться в мир традиции и народного творчества. Любителей народных игр и развлечений порадуют активные площадки фестиваля с участием скоморохов и окрутников. Детям и взрослым интересно будет принять участие в играх и забавах наших предков, развивающих ловкость и смекалку. Мужчины смогут показать свою молодецкую удаль, сразиться в потешных боях.

В торговых рядах гости смогут приобрести сувениры и изделия народных промыслов. Фольклорные коллективы весь день будут наполнять праздник народной музыкой различных областей России, ведущие расскажут о традициях и обрядах осени. В программе музыкальный ансамбль «Лоскуток», историко-этнографический клуб «Белый камень», центр традиционной русской культуры Южного Подмосковья «Истоки», фольклорный ансамбль «Ивановы дочки».

Театр «Звери-птицы-скоморохи» выступит с зажигательными забавами и потехами. Творческая мастерская «Окрутники» и скоморошья ватага «Бабья окрута» покажет народные драмы «Максимилиан» и «Лодка».

Народный театр «Шыбер Выбер» выступит с театрализованным представлением «Босиком по сказке» по сюжетам сказок разных регионов. В исполнении мастерской «Фолк по-ГОСТ» покажут сатирическую народную драму «Деревенский староста», записанную в Красноярском крае в 1927 году.

Организатор мероприятия - АНО «Творческая мастерская-фольклорный театр «Окрутники».

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