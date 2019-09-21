РИАМО – 21 сен. В городском округе Солнечногорск к масштабной экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево» присоединились 12,5 тысяч человек, на центральной площадке в деревне Осипово свой вклад в озеленение внесли официальный представитель МИД Мария Захарова и глава муниципалитета Владимир Слепцов, говорится в сообщении пресс-службы местной администрации.

На центральной площадке на 1,5 гектарах из 2 тысяч сеянцев ели участники создали композицию в форме буквы С, символизирующей Солнечногорск. Старт акции дали Захарова и Слепцов.

«Сегодня праздник во всем Подмосковье, и конечно, у нас, в Солнечногорске. Мы делаем важное дело: объединившись, высаживаем более 5 тысяч деревьев для жителей округа, для нашего будущего. Я благодарю всех пришедших на акцию за трепетное отношение к природе», – сказал Слепцов.

Среди почетных гостей были руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, депутаты Мособлдумы Михаил Борушков и Александр Волнушкин, герой соцтруда Иван Захаров, заслуженный артист РФ Сергей Куприк, советский хоккеист Борис Михайлов и другие.

«Солнечногорск для меня — родное место. Здесь жили мои бабушка и дедушка, которые получили маленький участок, строили среди окопов, возделывали эту землю. Я обожаю эти места, я здесь выросла. Мы продолжаем лучшие традиции наших предков и преумножаем красоту этих мест, акватории озера Сенеж», – подчеркнула Захарова.

Для участников акции подготовили сеянцы, саженцы и инвентарь. На местах посадок заранее выкопали лунки. Всех желающих доставляли бесплатные автобусы. Кроме того, на площадках была организована развлекательная программа, угощали солдатской кашей и горячим чаем.

К акции присоединились все территориальные управления, школы и детские сады, учреждения культуры и музеи. Активную роль в посадках приняли представители местного отделения партии «Единая Россия» и общественные деятели.

Всего в рамках акции в городском округе высадили более 5 тысяч саженцев плодово-ягодных и хвойных деревьев.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» проводится ежегодно по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.