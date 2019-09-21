РИАМО - 21 сен. В городском округе Власиха в рамках областной экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево» высадили липы, ивы, рябины и сирень на берегу Верхнего озера, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Массовая акция по лесовосстановлению проводится ежегодно с 2013 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева во всех муниципальных образованиях региона.

«Не осталась в стороне и Власиха. Жители восприняли призыв принять участие в акции как прекрасную возможность внести свой вклад в благоустройство своего поселка. Как всегда на территории городского округа была организована выдача инвентаря, посадочного материала, грунта, а также обеспечен полив саженцев», – говорится в сообщении.

Деревья сажали в рекреационной зоне Верхнего озера. В течение лета здесь проходило масштабное благоустройство в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды». В ходе работ в лесополосе на берегу озера был вычищен подлесок, удалены больные и ветровальные деревья. Возникла необходимость компенсационного озеленения.

Именно поэтому в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево» вдоль пешеходной зоны на берегу озера высажены саженцы липы, ивы, рябины, ели, сирени – всего около 150 деревьев.

В акции «Наш лес. Посади свое дерево» приняли участие глава городского округа Власиха Альберт Алябьев, депутат Мособлдумы Лариса Лазутина, сотрудники министерства жилищной политики Московской области.

Свой вклад в озеленение города внесли активисты местных общественных организаций, руководители и сотрудники муниципальных учреждений, администрации, школьники и преподаватели, ветераны, коллективы детских дошкольных учреждений, многочисленные жители с детьми.

«В ходе благоустройства на территории прибрежной зоны Верхнего озера было удалено более сотни деревьев. И вот сегодня, как и обещали, мы высаживаем здесь новые деревья, проводим компенсационное озеленение. Все вместе мы посадим около 150 саженцев. Но на этом мы не остановимся, наша экологическая акция продолжится — на этой территории будет высажено еще 500 кустарников», – рассказал Алябьев.