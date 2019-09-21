РИАМО – 21 сен. Известный тележурналист, друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк Сергей Майоров рассказал, что артистка уже перенесла вторую операцию, он подчеркнул больницу, где находится звезда, постоянно осаждают фанаты и экстрасенсы, сообщает НТВ.

«Врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда на то, что все может еще обойтись», – сказал Майоров.

Он дополнил, что болезнь, о которой сообщали СМИ, не является окончательным диагнозом.

Майоров подчеркнул, что Заворотнюк остается в тяжелом состоянии, ее муж Петр Чернышов и пиар-директор Марина Потапова постоянно находятся рядом с ней.

«Больница просто в оцеплении каких-то фанатов, людей с иконами, магов, экстрасенсов. Никто из палаты не выходит», – поделился он.

Ранее пиар-директор Заворотнюк рассказала о том, что состояние актрисы улучшилось и, по прогнозам медиков, у звезды сериала «Моя прекрасная няня» появился шанс на выздоровление.

По данным ряда СМИ, у 48-летней Заворотнюк врачи диагностировали последнюю стадию рака мозга. Актриса попала в реанимацию одной из московских больниц.