РИАМО – 21 сен. На территории столичного спорткомплекса «Лужники» открылся большой скалодром, здесь есть шесть стендов разного уровня сложности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Самый высокий – 16 метров. Там можно активно проводить время и соревнования международного уровня», – написал Собянин в своем аккаунте в Instagram.

Ранее в «Лужниках» появилось уникальное троллейное развлечение зиплайн. Зиплайн – это усовершенствованный вариант тарзанки. Конструкция представляет собой спуск по стальному канату с использованием сил земного притяжения c помощью специальных креплений.

Также в этом году в «Лужниках» открыли Дворец водных видов спорта и Дворец гимнастики. А на сегодняшний день в спорткомплексе идет строительство Международного центра самбо и бокса, который сможет принимать соревнования мирового уровня.