РИАМО – 21 сен. С наступлением холодов в парках Москвы традиционно закрываются пункты проката велосипедов, самокатов и спортинвентаря, аттракционы, летние кинотеатры, в зонах отдыха постепенно отключают фонтаны, а занятия и мастер-классы переносятся в помещения, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В сентябре и октябре у горожан еще есть шанс станцевать танго, посетить урок йоги или попасть на финальный киносеанс в осеннем парке.

«Необычные курсы и мастер-классы, которые все лето проводились в парках Москвы, завершают свою сезонную работу. Это не только танцевальные уроки под открытым небом, но и оздоровительная гимнастика, занятия спортом и йогой. Так, последние занятия в саду «Эрмитаж» по шотландским танцам пройдут 25 сентября с 20:00 до 21:30, а заключительное занятие по бразильскому танцу форро – 26 сентября с 19:00 до 22:00. Занятия проведут на площади перед сценой в партерной части сада», – говорится в сообщении.

В зоне отдыха «Левобережье» 28 сентября ждут любителей танцев в стилях зумба (с 16:00 до 17:30) и латина микс (с 17:30 до 18:30). Уроки проводятся на площадке с деревянным покрытием у входа в парк с Валдайского проезда. Предварительная запись не требуется.

В Перовском парке этим летом была одна из самых насыщенных программ для тех, кто увлекается танцами и спортом. Завершающие занятия планируют проводить до конца месяца на деревянной сцене парка напротив парка аттракционов.

Тренировки по дыхательной гимнастике цигун состоятся 24 и 26 сентября в 09:00, 11:00 и 12:00. Уроки йоги в Перовском парке проведут 21 и 28 сентября в 13:00 (в зависимости от погоды). Также в эти дни в 14:00 и 15:00 начнется зумба, а в 16:00 — гимнастика по программе «Здоровая спина».

В парке Горького до конца сентября горожане еще могут успеть посетить финальные занятия по гимнастике цигун и уроки по акробатическому рок-н-роллу.

«До 1 октября в парке «Сокольники» будут работать секции по катанию на скейтбордах и самокатах Freestyle Times. Тренировки пройдут на территории скейт-парка по адресу: Песочная аллея, дом 1. Занятия платные. Подробности можно узнать на сайте парка», – уточняется в материале.

В столичных парках любителей активного отдыха по-прежнему ждут пункты проката велосипедов и спортивного инвентаря. Лишь часть из них закроется в конце сентября – начале октября, а другие продолжат обслуживать посетителей до наступления заморозков. Исключение составляют точки проката в Измайловском парке и парке «Фили» – они работают круглогодично.

В столичных парках можно взять в аренду велосипеды, самокаты, гироскутеры, веломобили, электросамокаты, лонгборды, трициклы и электромобили.

Осенью еще можно успеть поиграть в волейбол, пинг-понг и теннис. Так, в «Сокольниках» столы для пинг-понга не уберут до конца сентября, а возможно, и дольше, если позволит погода. Играть можно ежедневно с 10:00 до 22:00.

Во всех парках поиграть в настольный теннис можно бесплатно. Гости могут принести свои ракетки и мячи для игры. Если же собственного инвентаря нет, то его можно арендовать в пунктах проката.

У горожан осенью остается возможность сыграть и в пляжный волейбол. Бесплатные площадки в парках «Северное Тушино» и зоне отдыха «Левобережье» продолжат работать до конца сентября.

Прекращают свою работу и разнообразные развлекательные площадки в парках. Так, комплекс аттракционов «Страна веселья» в парке «Северное Тушино» закроется до весны с 1 октября. С этого же дня прекратят свою работу аттракционы «Добрые сказки» в Воронцовском парке и городок детских аттракционов парка «Фили».

Веревочные городки можно успеть посетить в парках города до конца сентября. Дольше — до середины октября — будут работать городки в Таганском парке и парке Победы на Поклонной горе.

Фонтаны в парках завершат свою работу 30 сентября. До конца месяца бесплатные показы проведут три летних кинотеатра.

Последние пункты проката лодок и катамаранов у водоемов закроются 15 октября. А лодочные станции в музее-заповеднике «Царицыно» будут открыты до 29 сентября. Они находятся на набережных Верхнего, Нижнего и Среднего Царицынских прудов. Водная прогулка на катамаране и лодке с аудиогидом — прекрасная возможность провести время на свежем воздухе и познакомиться с историей местности.

Департамент культуры столицы и 12 городских парков приготовили для москвичей обширную осеннюю программу. С сентября по ноябрь пройдут десятки экскурсий и квестов, во время которых можно будет побывать на подводной лодке, вспомнить пионерское детство или погрузиться в мир виртуальной реальности.