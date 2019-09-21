РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 сен. В микрорайоне Климовск Подольска 22 сентября откроют две новые детские площадки, построенные по губернаторской программе, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«22 сентября состоится открытие детских игровых площадок, построенных по программе губернатора Андрея Воробьева «Наше Подмосковье». На улице Театральная, у дома №4 мероприятие запланировано на 12:00, на улице Симферопольская, у дома №21 - на 12:30», - говорится в сообщении.

В программе мероприятия будет концерт, игры, конкурсы, танцы и мастер-классы. На праздники по случаю открытия приглашают жителей города и гостей.