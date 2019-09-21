РИАМО – 21 сен. В субботу в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево» ученики первого класса школы №29 микрорайона Левобережный Химок совместно с учителями и родителями высадили «Аллею первоклассников», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Ребята посадили 150 собственноручно выращенных каштанов. Выбор данного вида деревьев не случаен. В этом году школа отмечает первый юбилей – пятилетие. А каштан – это символ заботы и мудрости. По легенде семена каштана по земле разбросала богиня любви Венера, чтобы весной большие деревья распрямляли свои листья-пальцы, в которых держали канделябры-подсвечники, и освещали майские ночи», – отмечается в сообщении.

Директор школы №29 Наталья Каныгина уточнила, что каштан символизирует спокойную силу и уверенность в себе.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» прошла в Подмосковье в субботу. На всех площадках, а их 105, предусмотрена праздничная программа. Всего высажено более 1,6 тысячи деревьев и 5 тысяч кустарников.