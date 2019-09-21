РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 сен. В микрорайоне Климовск Подольска убрали опоры линии электропередач из зоны строительства тротуара на улице Суворова, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Специалисты «МособлЭнерго» совместно с Подольским комбинатом благоустройства перенесли две опоры бытового назначения из зоны строительства тротуара по улице Суворова», - говорится в сообщении.

Территориальный отдел микрорайона Климовск поблагодарил специалистов этих служб за оперативную работу.