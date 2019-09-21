РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 сен. Глава Балашихи Сергей Юров вместе с жителями горокруга пришел на центральную площадку областной экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево» в Ольгинский лесопарк и высадил сеянцы сосен и елей, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Перед началом экологической акции Юров поздравил всех участников, поблагодарил и пожелал всем удачной посадки деревьев.

«Традиционно в пятый раз в Московской области проходит акция «Наш лес. Посади свое дерево». Важную задачу мы с вами выполняем – восстанавливаем лес после короеда, лесных пожаров. Сегодня (21 сентября – ред.) у нас центральной площадкой стал Ольгинский лесопарк. Территория, о которой много просят нас жители близлежащих микрорайонов. Я думаю, что постепенно с лесничеством мы будем создавать здесь хорошую благоустроенную зону отдыха», - сказал Юров.

Он добавил, что здесь будет высажено около 40 тысяч саженцев сосны и елей и вместе с жителями приступил к посадке растений. Всем участникам выдали специальный инвентарь для посадки деревьев – мечи Колесова, перчатки.

На центральную площадку в Ольгинский лесопарк пришли школьники, члены общественных организаций и молодежных объединений, сотрудники администрации Балашихи, много семей, каждый из которых внес свой вклад в доброе дело и посадил саженцы сосны и елей.

Для участников акции состоялось выступление оркестра «Звезды Ретро» из Балашихи. Работала полевая кухня, где всех желающих накормили горячей гречневой кашей и сладким чаем.

Акция по лесовосстановлению «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в Подмосковье ежегодно по инициативе губернатора Андрея Воробьева. В 2019 году в Балашихе высаживают каштаны, липы, березы, клены, рябины, дубы и другие деревья, а также кустарники.