РИАМО - 21 сен. Сотрудники полиции в магазине в подмосковном Щелкове проверили подозрительную коробку, взрывное устройство не было обнаружено, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Информация о взрывном устройстве не подтверждается», – сказал собеседник агентства.

Ранее некоторые СМИ писали о том, что магазин Castorama в городе Щелкове в Московской области эвакуировали из-за подозрительного предмета.

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