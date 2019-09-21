РИАМО - 21 сен. Москвичей и гостей города предупредили о сильных порывах ветра до 22 метров в секунду и выпадении мокрого снега 22 сентября, автолюбителям посоветовали не парковать машины около деревьев, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в связи с перемещением активного скандинавского циклона на территорию ЦФО, 22 сентября в течение суток местами в городе Москве ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, начиная с 4:00 до 9:00 усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду, с 9:00 до 20:00 с дальнейшим усилением ветра порывами 17-22 метров в секунду», – отмечается в сообщении.

Горожанам порекомендовали парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

«Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями», – призвали спасатели.

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