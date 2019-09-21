РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 сен. В подмосковном Подольске на одной из главных площадок акции «Наш лес. Посади свое дерево» на улице Садовой посадили 35 саженцев клена и липы, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В микрорайоне Красная горка на улице Садовой в ходе ежегодной областной экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево» 21 сентября высадили 35 саженцев молодых кленов и лип. В акции приняли участие около 100 человек», - говорится в сообщении.

Активное участие в посадке приняли сотрудники комитетов по строительству и архитектуре и по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации городского округа Подольск, а также жители близлежащих домов, члены молодежных организаций, учащиеся высших и общеобразовательных учреждений.

«Красная Горка является одним из проблемных микрорайонов с точки зрения невыполнения застройщиками своих прямых обязательств. Соответственно, наша команда сочла своим долгом заняться озеленением именно этого участка», — сказал заместитель главы администрации городского округа Подольск по строительному комплексу Петр Гапонов.

Активист, житель микрорайона Андрей Елатников отметил, что подобные мероприятия способствуют улучшению экологической ситуации в городе. Всем участникам акции выдавали специальный инвентарь и саженцы. Также было организовано горячее питание и чай.