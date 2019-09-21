РИАМО – 21 сен. Внутренняя система резервирования энергии позволяет столичной подземке работать бесперебойно, так, если в одном из районов мегаполиса возникнут неполадки с электричеством, движение в метро не остановится, свет не погаснет полностью, и часть эскалаторов будет работать, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Задавались вопросом: откуда идет электричество, приводящее в движение поезда московского метро? Контактный рельс питается сразу от нескольких подстанций в районах, через которые идет тоннель. А еще при движении поезда часть энергии возвращается в сеть – это называют системой рекуперации», – написал градоначальник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Собянин также рассказал о внутренней системе резервирования энергии в подземке.

«Даже если в одном из районов города возникли неполадки с электричеством, движение в метро не остановится, свет не погаснет полностью, и часть эскалаторов будет работать», – подчеркнул мэр столицы.