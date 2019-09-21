РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 сен. В микрорайоне Кузнечики Подольска на бульваре 65-летия Победы высадили более 40 саженцев клена остролистного и 23 саженца краснолистного клена, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Микрорайон Кузнечики стал частью масштабной областной акции «Наш лес. Посади свое дерево». На территории пешеходной зоны бульвара 65-летия Победы в микрорайоне Кузнечики высадили более 40 саженцев клена остролистного. В акции приняли участие учащиеся школ №№32, 34, 35, гимназии №7, а также жители микрорайона Кузнечики», - говорится в сообщении.

Также в посадке деревьев на этой площадке приняли участие заместитель главы городского округа Подольск по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко и начальник территориального управления микрорайона Кузнечики Евгений Патрушев. Они поздравили всех с Днем города и поблагодарили неравнодушных жителей.

«В рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево» на территории микрорайона Кузнечики, помимо бульвара 65-летия Победы, высадили 23 краснолистных клена в продолжении Аллеи героев между улицами генерала Смирнова и Варшавским шоссе. Активное участие в акции приняли учащиеся школ и воспитанники детских садов, которые на своей территории также посадили деревца», - подчеркнул Патрушев.

Всего в ходе экологической акции в микрорайоне Кузнечики озеленили четыре площадки. После ударного труда всех накормили горячей гречневой кашей и сладким чаем.