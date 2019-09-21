РИАМО – 21 сен. Новая Третьяковка представляет проект Нового архива тиражного искусства (НАТИ), это уникальное собрание произведений ведущих российских современных художников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В проекте приняли участие Андрей Монастырский, Ирина Нахова, Вадим Захаров, Юрий Альберт, Ольга Чернышева, Андрей Кузькин, Таус Махачева, Хаим Сокол, Ольга Кройтор. Тема, предложенная художникам в 2019 году – «Очень важное сообщение».

«Первый проект НАТИ был реализован в 2018 году. Он был вдохновлен папками Московского архива нового искусства (МАНИ), собранного художниками столичного концептуализма. Каждое издание объединяет авторов разных поколений. Выполненные в технике шелкографии работы представлены в одном пространстве с произведениями живописи и графики, а также с объектами и инсталляциями из собрания музея», – говорится в сообщении.

Кураторами проекта стали заведующий отделом новейших течений Государственной Третьяковской галереи Ирина Горлова и доктор философии Антонио Джеуза.

Посещение выставки входит в стоимость входного билета в Новую Третьяковку.

Кроме того, по средам познакомиться с новым проектом можно бесплатно.