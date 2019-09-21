РИАМО – 21 сен. Мотоциклисты в субботу официально закрыли сезон, проехав по Садовому кольцу на Осеннем мотофестивале, по оценкам ГИБДД, в заезде приняли участие 3,5 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Сбор участников мотопарада начался на проспекте Академика Сахарова.

«Колонна проследовала по Садовому кольцу и вернулась обратно. Возглавило заезд одно из мотосообществ – очередность движения мотоклубов определил жребий», – отмечается в сообщении.

Участники мотопарада следовали правилам дорожного движения, соблюдали дистанцию и не допустили ни одной аварии.

На всем протяжении маршрута колонну сопровождали сотрудники УГИБДД по Москве. Движение транспорта по маршруту следования было ограничено, после проезда мотоциклистов улицы открыли для автомобилей.

На проспекте Академика Сахарова для участников мотопарада и зрителей проходит развлекательная программа.

Свое мастерство показывают пилотажная группа ГИБДД «Каскад» и мотоспортсмены в различных дисциплинах. Также гости могут увидеть работу столичных спасателей.

На большой сцене выступят группа Uma2rman, рэперы Джиган и ST1M, а также Государственный симфонический оркестр Республики Беларусь.

На площадке работает мотодром и выставка новинок мотопроизводителей. В секторе безопасности разместились стенды мотошколы «Мосгортранса» и городского департамента транспорта, где гостям представляют мототехнику для полиции и МЧС.

Кроме того, на фестивале работают детская зона, площадки, посвященные здоровому образу жизни и фуд-корт.

«Сегодня мы вместе с 3,5 тысячами мотоциклистов закрыли мотосезон. Мы надеемся, что с каждым годом такие фестивали будут становиться популярнее. Праздники помогают поближе познакомиться с мотокультурой и напоминают о том, как важно взаимоуважение на дороге. Наш город подходит для всех, и здесь безопасно передвигаться всем – это мы и хотим доказать», – подчеркнул заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.