РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 сен. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина в субботу приняла участие в посадке деревьев в рамках экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево» в Губайловском экопарке, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

«Пятьдесят молодых сосен вместе с активными и неравнодушными жителями высадили глава округа Эльмира Хаймурзина и начальник областного ГУ МВД Виктор Пауков в экопарке «Губайловский», – говорится в сообщении.

Областную экологическую акцию в Красногорске провели на пяти крупных площадках: в микрорайоне Павшинская пойма, территориальных управлениях Отрадненское, Ильинское и Нахабино, в экопарке «Губайловский». В акции приняли участие порядка 1,6 тысяч горожан.

В течение месяца посадки деревьев продолжат еще на 40 площадках в парках, скверах и дворах округа.