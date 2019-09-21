РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 сен. Отопительный сезон официально стартует в подмосковных Люберцах 23 сентября, сообщил журналистам глава городского округа Владимир Ружицкий.

"С23 сентября отопительный сезон начнется для жителей 2 112 многоквартирных домов. В тестовом режиме отопление уже было запущено. Испытания прошли успешно", - сказал Ружицкий.

По его словам, с 20 сентября коммунальщики Люберец уже начали подавать тепло в объекты социальной сферы – школы, детские сады, больницы.

«Решение же о начале регулярной подачи тепла было принято в связи с низкой температурой воздуха и прогнозами синоптиков о похолодании», - заключил Ружицкий.