РИАМО – 21 сен. В рамках региональной экоакции «Наш лес. Посади свое дерево» порядка 300 зеленых насаждений высадили вдоль Пятницкого шоссе в городском округе Солнечногорск, здесь центральной площадкой стала территория вблизи остановки Жилино, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Участие в высадке деревьев принял первый заместитель министра благоустройства Московской области Евгений Афанасенков.

«В рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево» деревья в регионе высадили также на вылетных магистралях. Таким участком в Солнечногорске стало Пятницкое шоссе. Центральная площадка была организована вблизи остановки Жилино. Здесь участники вместе с первым заместителем министра благоустройства Московской области высадили 70 елок», – отмечается в сообщении.

Афанасенков подчеркнул, что эти елки в скором времени станут живой изгородью.

Помимо местных жителей, участие в акции приняли гости из Москвы. Семья Бац с пятилетним Савелием елку высадили впервые.

«Узнали про акцию и решили принять участие. Внесли свой вклад и все вместе высадили елку. Это наше первое подобное мероприятие», – поделилась жительница Зеленограда Мария Бац.

Всего вдоль Пятницкого шоссе в Солнечногорске высадили около 300 деревьев.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в Подмосковье ежегодно. За шесть лет в ней приняли участие 1,65 миллиона активных жителей региона. В этом году центральная площадка мероприятия расположена вблизи деревни Хлюпино в Одинцовском городском округе.