РИАМО - 21 сен. В Волоколамске и Талдоме минувшей ночью температура опустилась до минус 1,3 градуса, в ближайшие сутки заморозков в регионе не ожидается, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Прошедшей ночью в Подмосковье наблюдались заморозки. При прояснениях температура местами опускалась до отрицательных значений. Так холоднее всего было в Волоколамске и Талдоме, под утро там было – 1,3 градуса», – говорится в сообщении.

Кроме того, до минус 1,2 градуса опускалась температура в Черустях, в Шаховской было минус 1,1 градуса, в Можайске – минус 0,6 градуса.

В предстоящие сутки заморозков не ожидается: циклон, что формируется над Скандинавией, движется в сторону Нижегородской области, где и ожидается основное ненастье.

В воскресенье Москве и области достанутся осадки (преимущественно в виде дождя) и сильный северо-западный ветер, порывы которого днем могут достигать 17-22 метров в секунду. Ночью в столице - 4-6, по области - 2-7 градусов; днем чуть теплее: 6-8 в Москве, 2-7 градусов в Подмосковье.

К понедельнику циклон переместится на Урал, давление в регионе заметно подрастет, существенных осадков уже не ожидается. Ночью еще ветрено, под утро 2-4 градуса выше нуля, по области 0 – плюс 5 градусов. Днем ветер начнет ослабевать, из-за облаков выглянет солнце, температура повысится в Москве до 8-10, в Подмосковье до 5-10 градусов.

Предварительный прогноз погоды в РФ на отопительный период>>