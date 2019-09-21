РИАМО – 21 сен. Спасатели приняли участие в ликвидации последствий ДТП в городском округе Ступино, в результате дорожного инцидента никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области.

Утром в субботу в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о ДТП по адресу: Московская область, городской округ Ступино, 91 километр трассы М-4 «Дон».

«В результате происшествия движение на автодороге ограничено по двум полосам в сторону области. Розлива топлива нет. Возгорания нет. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

К ликвидации происшествия привлекли 14 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС России три человека, одна единица техники.