РИАМО – 21 сен. Из коттеджа пенсионера, расположенного на Челобитьевском шоссе на северо-востоке столицы, похитили ювелирные украшения и коллекцию часов, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее к оперативникам обратился гражданин 1951 года рождения с заявлением о краже на Челобитьевском шоссе.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный, разбив стекло балконной двери на втором этаже, проник внутрь данного коттеджа, откуда совершил кражу ювелирных изделий и коллекции часов, принадлежащих пожилому мужчине. Материальный ущерб устанавливается», – отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту организована проверка.