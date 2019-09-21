РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 сен. В подмосковном Подольске в первый день празднования Дня города провели выставку 50 американских и военных ретроавтомобилей, сообщил «РИАМО в Подольске» руководитель клуба любителей старинных автомобилей «Ретромобиль» Вячеслав Манейкин.

«Ко Дню города Подольска клуб любителей старинных автомобилей «Ретромобиль» провел возле Концертного зала администрации традиционную выставку, на которой впервые показали огромные машины американского автопрома –1950-1960-х годов, которую помогли организовать коллекционеры из Чеховского района и Москвы. Всего на выставке представлено около 50 автомобилей, в том числе коллекционеров из Подольска», - сказал Манейкин.

Также на выставке показали машину Citroen 1938 года выпуска, стилизованную под автомобили 40-х годов, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.

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