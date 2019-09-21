РИАМО - 21 сен. На территории Московской области 22 сентября прогнозируется дождь, мокрый снег и сильный ветер до 22 метров в секунду, сообщается на сайте Главного управления МЧС по Подмосковью.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 сентября по Московской области ожидаются осадки, местами умеренные, дождь, мокрый снег, ветер западной четверти 17-22 метров в секунду», – говорится в сообщении.

При сильном ветре и дожде жителям региона посоветовали по возможности переждать непогоду в доме или квартире, не садиться за руль, не пользоваться лифтом. На улице нужно обходить рекламные щиты и слабо закрепленные конструкции, также при ливне не нужно спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения.

В квартире и доме рекомендуют закрыть форточки и окна, убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу.

«Если ливень застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случаи стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание», – уточняют спасатели.