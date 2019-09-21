РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 сен. Порядка 1,6 тысячи человек приняли участие в областной экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево» в подмосковном Красногорске, сообщила начальник отдела экологии и реализации программ администрации муниципалитета Людмила Липатова.

«На площадках в городском округе Красногорск в акции «Наш лес. Посади свое дерево» 21 сентября сажали деревья около 1600 человек. В посадке 4,5 тысяч сеянцев сосны на главной площадке округа в микрорайоне Изумрудные холмы приняли участие около 800 человек», – сказала Липатова.

Она добавила, что в округе было организовано пять крупных площадок: в микрорайоне Павшинская пойма, территориальных управлениях Отрадненское, Ильинское и Нахабино, в экопарке «Губайловский». В акции в Красногорске приняли участие министр ЖКХ региона Евгений Хромушин, начальник Главного управления МВД России по Московской области Виктор Пауков, глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина, депутат Мособлдумы Галина Уткина, депутаты и члены общественной палаты Красногорска, представители трудовых коллективов и неравнодушные жители.

«Мы продолжим акцию. В течение месяца будем высаживать деревья еще на 40 площадках во дворах, скверах и парках округа. Если жители хотят присоединиться, о местах посадок могут узнать по телефону: 8(495)562-20-22», – заключила Липатова.