РИАМО – 21 сен. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поблагодарил жителей Подмосковья, пришедших на акцию «Наш лес. Посади свое дерево» в субботу, спикер подчеркнул, что вместе они участвуют в важном деле.

«Акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит сегодня в Подмосковье. Хочу сказать большое спасибо всем, кто не остался в стороне и принял участие в таком нужном и важном мероприятии», – написал Брынцалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава регионального парламента пожелал, чтобы посаженные деревья хорошо прижились и долго радовали жителей региона и последующие поколения.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в Подмосковье ежегодно. За шесть лет в ней приняли участие 1,65 миллиона активных жителей региона. В этом году центральная площадка мероприятия расположена вблизи деревни Хлюпино в Одинцовском городском округе.