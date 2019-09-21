РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 сен. В субботу днем в деревне Марусино подмосковных Люберец произошла авария на электросетях, жильцы дома на Заречной улице и в жилом комплексе «Малое Павлино» остались без света, сообщил «РИАМО в Люберцах» технический директор ЕДС ЖКХ Алексей Щедров.

«В ЕДС ЖКХ городского округа Люберцы сейчас поступает много звонков от жителей домов на улице Заречная деревни Марусино и жилого комплекса «Малое Павлино» о том, что у них нет света. В администрации горокруга нам сообщили, что вышли из строя четыре питающих кабеля», - сказал Щедров.

Он добавил, что энергетики не проинформировали службу о возможных сроках устранения аварии. По словам Щедрова, на месте работает аварийная бригада. Масштаб работ пока неясен.