РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 сен. Около 50 берез и елей высадили вдоль Горьковского и Носовихинского шоссе в Балашихе в ходе акции «Наш лес. Посади свое дерево», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Акция по лесовосстановлению «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в Подмосковье с 2014 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«По программе благоустройства вылетных магистралей на акции «Наш лес. Посади свое дерево» в Балашихе мы высадили деревья вдоль Горьковского и Носовихинского шоссе», - сказал заместитель главы администрации городского округа Дмитрий Варнавский.

Он добавил, что в посадке деревьев участвовали сотрудники администрации города. Всего высадили около 50 елей и берез.

В Балашихе центральной площадкой проведения акции «Наш лес. Посади свое дерево» стал Ольгинский лесопарк.

Акция проходит по всему городу – на территории учреждений здравоохранения, спорта, культуры, образования, в парках, скверах и дворах. Там будут высаживать каштаны, липы, березы, клены, рябины, дубы и другие деревья, а также кустарники.