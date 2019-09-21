РИАМО – 21 сен. Безработного мужчину тяжело ранили ножом в грудь на северо-востоке столицы, ему оказали помощь медики, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

В службу «02» из медицинского учреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним с Долгопрудной аллеи неработающего гражданина 1975 года рождения с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки слева, с повреждением правого желудочка.

«Установлено, что неизвестный по адресу: Дмитровское шоссе, дом 167, строение 1, в ссоре неустановленным предметом причинил мужчине указанное ранение и скрылся», – отметил собеседник агентства.

Он дополнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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