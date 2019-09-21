РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 сен. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте» призвал жителей городского округа присоединиться к акции «Наш лес. Посади свое дерево».

Акция стартовала в Подмосковье в субботу. В Люберцах она проходит будет проходить на 192 точках.

«На посадку деревьев вышли ветераны и молодежь, активисты и просто наши неравнодушные жители. Есть возможность рядом с домом высадить саженцы клена, яблони, рябины, березы, липы, сосны, каштана и другие. Присоединяйтесь», - написал Ружицкий.

Он добавил, что полный список адресов опубликован на сайте: люберцы.рф. Жителей ждет большая развлекательная программа, угощения.