РИАМО - 21 сен. На центральной площадке акции «Наш лес. Посади свое дерево» в деревне Хлюпино Одинцовского городского округа сотрудники министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области высадили порядка 100 саженцев, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в Подмосковье ежегодно. За шесть лет в ней приняли участие 1,65 миллиона активных жителей региона. В этом году центральная площадка мероприятия расположена вблизи деревни Хлюпино в Одинцовском городском округе.

«Сотрудники Минтраса Московской области приняли участие в массовой акции «Наш лес. Посади своё дерево». Порядка 100 саженцев посадили на центральной площадке в деревне Хлюпино», – отмечается в сообщении.

Также подведомственные министерству организации присоединились к акции на других площадках в Балашихе, Фрязине, Воскресенске.