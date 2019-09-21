РИАМО – 21 сен. В парке «Ходынское поле» на севере Москвы организовали доступ к бесплатному беспроводному интернету, сегодня количество точек доступа Wi-Fi в парках мегаполиса превышает 1,2 тысячи, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

«Мест с возможностью подключения к бесплатной городской сети Wi-Fi становится все больше. В этом году «Ходынское поле» стал уже третьим московским парком, где появилась бесплатная городская сеть. Москвичи могут подключиться к Wi-Fi и пользоваться интернетом безлимитно 43 парках города», – отметил начальник управления обеспечения работы общегородской беспроводной сети Wi-Fi столичного департамента информационных технологий Александр Харитонов.

Первыми парками, где шесть лет назад появился бесплатный городской Wi-Fi, стали «Сокольники», «Царицыно» и «Коломенское».

Сегодня количество точек доступа в парках Москвы превышает 1,2 тысячи. Чаще всего жители и гости мегаполиса пользуются городским интернетом в парках «Коломенское», «Сокольники», Измайловском парке, «Музеоне» и парке Победы.

К настоящему моменту в Москве установлено более 18 тысяч точек доступа бесплатного Wi-Fi. Из них свыше 3 тысяч работают в пределах Садового кольца и локально в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК) и охватывают большинство центральных улиц.

Подключиться к сети также можно в общежитиях вузов (10,5 тысяч точек доступа), 334 библиотеках (более 2,1 тысячи), в 200 домах культуры (913 точек доступа), в 16 городских музеях (392 точки доступа), в 13 кинотеатрах сети «Москино» и киноклубе-музее «Эльдар» (62 точки доступа).

Сопровождает работу Wi-Fi служба централизованной технической поддержки. Чтобы проконсультироваться по подключению и работе Wi-Fi на улицах в центре столицы и некоторых московских парках, можно позвонить по номеру: 8-800-300-69-89.