РИАМО – 21 сен. Вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова присоединилась в субботу к экоакции «Наш лес. Посади свое дерево» в Раменском городском округе, так, в сельском поселении Гжельское будет высажено около 17 тысяч сеянцев сосны, участниками мероприятия в муниципалитете стали около 1,2 тысячи человек, передает корреспондент РИАМО.

Кроме Виртуозовой в акции участвовал и временно исполняющий полномочия главы Раменского городского округа Виктор Неволин.

«Акция очень популярна и любима среди жителей Подмосковья, она объединяет и детей, и молодежь, и старшее поколение. Видно, что все участвуют с большим удовольствием. История начиналась 7 лет назад в рамках восстановления лесов после эпидемии жука-короеда. Благодаря нашим неравнодушным жителям сегодня работа практически завершена, поэтому большинство площадок расположено внутри городов – в парках, аллеях и садах», – заявила Виртуозова.

В свою очередь Неволин добавил, что экоакция по посадке деревьев проходит во всех поселениях муниципалитета.

«Малая родина – это наш дом, то место, где должно быть уютно и чисто. Мы все должны здесь наводить порядок, создавать красоту. Акция сегодня проходит во всех 18 поселениях нашего муниципалитета (Раменского городского округа – ред.), в ней принимают участие свыше 1,2 тысячи человек. Спасибо всем, кто делает это хорошее доброе дело», – подчеркнул он.

На площадке в Гжельском также работала полевая кухня, а участники акции могли бесплатно получить весь необходимый инвентарь для посадки.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в Подмосковье ежегодно. За шесть лет в ней приняли участие 1,65 миллиона активных жителей региона. В этом году центральная площадка мероприятия расположена вблизи деревни Хлюпино в Одинцовском городском округе.