РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 сен. Около 15 кустов туи и сирени высадили на территории детского сада №19 в микрорайоне Железнодорожный в ходе акции «Наш лес. Посади свое дерево» в Балашихе, в мероприятии приняли участие более 65 человек, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Акция по лесовосстановлению «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в Подмосковье с 2014 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Ежегодно в нашем городе (Балашихе – ред.) проходит акция «Наш лес. Посади свое дерево». Мы ежегодно в ней принимаем участие, считаем эту акцию очень важной. Огромная работа по экологическому воспитанию у нас проходит ежедневно. Вместе с детьми сегодня высадили 10 кустов туй и 5 кустов сирени», - сказала заведующая детсадом Светлана Трухина.

Она добавила, что в посадке кустарников на территории детсада принимали участие 25 воспитанников, а также 40 взрослых – педагогический персонал воспитатели и родители.

В Балашихе центральной площадкой проведения акции «Наш лес. Посади свое дерево» стал Ольгинский лесопарк. Там высадят более 40 тысяч саженцев сосны. Акция пройдет по всему городу – на территории учреждений здравоохранения, спорта, культуры, образования, в парках, скверах и дворах. Там будут высаживать каштаны, липы, березы, клены, рябины, дубы и другие деревья, а также кустарники.