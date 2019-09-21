РИАМО – 21 сен. Для жителей и гостей Серпухова 22 сентября проведут яркий фольклорный праздник «На стыке трех губерний», мероприятие состоится в рамках празднования Дня города, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Местом для проведения фестиваля стал парк «Принарский», начало в 13:00. Вход свободный.

«Фестиваль познакомит гостей с культурой и традициями Московской, Тульской и Калужской губерний, а также позволит прикоснуться к народному ремеслу, фольклору, играм и забавам прошлого», – отмечается в сообщении.

Изюминкой фестивальной программы станут выступления фольклорных ансамблей Московской, Тульской и Калужской областей. Помимо певческого богатства вокально-инструментальные коллективы продемонстрируют и всю красоту русского народного костюма.

Также на празднике пройдет «Фестиваль ухи» – лучшие рестораны Серпухова продемонстрируют свои кулинарные умения и эксклюзивные рецепты приготовления знаменитого рыбного блюда.

Для посетителей мероприятия подготовили обширную развлекательную программу, так, взрослые и дети смогут покататься на аттракционах «Закрутиха», погладить и сфотографировать козочек и поросят, покататься на упряжках с маламутами.