РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 сен. В подмосковном Подольске в ходе акции «Наш лес. Посади свое дерево» на бульваре Юности посадили 33 каштана и 100 кустов чубушника, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник администрации горокруга.

В Подольске областная акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходила на четырех центральных площадках: на бульваре Юности на улице 50 лет ВЛКСМ, на пешеходной зоне на улице Садовая в районе Красная Горка, на пешеходной зоне на улице Академика Доллежаля, в сквере в поселке Молодежный микрорайона Лаговский. Также деревья сажали еще на 188 площадках: на 45 дворовых и 52 школьных территориях, в 12 общественных местах, а также на территории 79 детских садов.

«В ходе массовой экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево» в Подольске на бульваре Юности посадили 33 каштана и 100 кустов чубушника», - сказал сотрудник.

На торжественном открытии акции глава Подольска Николай Пестов отметил, что акция «Наш лес. Посади свое дерево» направлена на то, чтобы город выглядел лучше.

«Очень рад тому, что эта акция сегодня находит поддержку и на бульварах, и во дворах, и на общественных пространствах городского округа. От души желаю всем хорошего праздничного настроения, интересных праздничных мероприятий и всем нам согласия в общей работе на благо нашего родного городского округа Подольск. С праздником! До встречи и на площадках празднования Дня города», - сказал Пестов.

На центральных площадках участникам выдали не только перчатки, ведра, лопаты, посадочный материал, но и футболки, бейсболки, значки, ленты с символикой акции. Кроме того, участникам предложили горячую кашу и чай. Творческие коллективы Подольска показали представления на разных площадках.

Помимо этого, 131 площадку для озеленения в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево» определили на территориях детсадов и школ. При этом муниципальные и частные управляющие организации организовали работы по высадке деревьев по 45 адресам.