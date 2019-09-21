РИАМО – 21 сен. Сотрудники министерства благоустройства Московской области присоединились в субботу к региональной экоакции «Наш лес. Посади свое дерево», так, было высажено более 3 тысяч деревьев и кустарников вдоль 10 вылетных магистралей в границах 21 городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В субботу на территории Подмосковья проходит массовая экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево».

«В рамках акции министерство благоустройства совместно с жителями высаживали деревья вдоль вылетных магистралей. Всего на 10 «пилотных» магистралях в границах 21 муниципалитета высадили свыше 3 тысяч деревьев и кустарников», – заявил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Он добавил, что молодые саженцы появились вокруг новых детских площадок, установленных по программе губернатора Подмосковья в парках.

«Каждая из этих детских площадок – это отдельная история. Для них было разработано несколько концепций – «Остров», «Джунгли», «Космос», «Созвездие», «Молекула», «Атом». Подбираются они в зависимости от особенностей ландшафта, места расположения», – пояснил министр.

По его словам, все площадки, которые расположатся в городских парках культуры и отдыха, будут 1350 квадратных метров.

«Теперь здесь появились красивые деревья, которые будут расти вместе с детьми», – подчеркнул Хайкин.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в Подмосковье ежегодно, цель – восстановить леса малой родины. Посадка на территории Московской области может проводиться только в два небольших периода времени – в апреле-мае и сентябре-октябре. За 6 лет в акции приняли участие 1,65 миллиона активных жителей региона.