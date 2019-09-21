РИАМО - 21 сен. Высадка деревьев в рамках подмосковной акции «Наш лес. Посади свое дерево» поможет изменить отношение жителей к природе, будет меньше мусора, бережное отношение к деревьям, сообщил вице-губернатор Московской области – руководитель администрации губернатора региона Александр Чупраков.

Центральная площадка экологической акции находится в Одинцовском городском округе вблизи деревни Хлюпино.

«Настроение отличное и прежде всего, конечно, огромное спасибо жителям Московской области. То, что на протяжении уже нескольких лет они поддерживают эту акцию. <…> Мы действительно будем продолжать эту акцию, несмотря на то, что мы, слава богу, совместными усилиями победили эпидемию жука-короеда. И у нас у больших площадок для восстановления уже не осталось, остались небольшие», – отметил Чупраков.

Он добавил, что также осталось много работы связанной с последствием пожаров 2010 года, буреломов, ветровалов.

«Поэтому работы хватит всем и самое главное, когда каждый из нас посадит несколько десятков сеянцев или саженцев в населенных пунктах, то точно изменится отношения к лесу. Я уверен, что мы уже не будем мусорить, не будем уже разводить костры, мы будем бережно относиться к каждому дереву. Очень важно, что эта акция уже зашла в города, любые населенные пункты и там тоже мы все вместе создаем скверы, парки, благоустроенные зоны», – дополнил Чупраков.

По его словам, муниципальные учреждения, за которыми закрепляются высаженные на акции лесные участки, очень внимательно следят за состоянием каждого из деревьев.

«Нас сегодня много, у всех отличное настроение, но я хочу, чтобы вы знали, что команда, которая собралась на этом участке в Хлюпине – это примерно одна двухсотая часть тех, кто вышел сегодня в подмосковные леса и еще примерно у нас 200 участков в границах населенных пунктов», – уточнил заместитель председателя правительства региона – министр экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин.

Он пожелал всем участникам акции хорошего настроения и успехов, а также, чтобы каждый саженец вырос, прижился и превратился в красивое дерево.

«Все это делается для того, чтобы Подмосковье было краше, чтобы отдать наш долг хотя бы частично подмосковным лесам, которые, вы знаете, что в те года, когда началась это акция в 14 году, находились не в лучшем состоянии: много погибло от короеда, много погибло от антропогенного, как говорят, воздействия, то есть от нас с вами, от нашей с вами без ответственности, но, я думаю, что все вместе мы можем эту ситуацию поправить», – разъяснил Куракин.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в регионе каждый год. Она направлена на восстановление лесов малой родины. В субботу в рамках акции планируется высадить 600 тысяч саженцев и сеянцев. Ожидается, что в посадке примут участие около 120 тысяч человек.