РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 сен. В субботу на территории Малаховского лесничества в Люберцах высадили 14 тысяч сеянцев сосны в ходе экологической акции «Наш лес.Посади свое дерево», сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» стартовала в Подмосковье в субботу. В Люберцах она проходит на 192 точках.

«Несмотря на прохладную погоду, сегодня здесь собралось много людей, светит яркое солнце, все с удовольствием вместе делают доброе дело. Всего высадили порядка 14 тысяч сеянцев сосны», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что для участников акции организована полевая кухня с горячим чаем и солдатской кашей.

На площадках городского округа в субботу высадят еще несколько десятков тысяч деревьев и кустарников. Это липа, клен, береза, сирень, чубушник, хвойные породы и другие.