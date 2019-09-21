РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 сен. Около 2 тысяч деревьев и кустарников высадили в подмосковном Королеве на акции «Наш лес. Посади свое дерево», сообщила «РИАМО в Королеве» представитель пресс-службы городской администрации.

В субботу в Королеве прошла акция «Наш лес. Посади свое дерево». Главной площадкой акции стала новая пешеходная зона, которая соединила Центральную городскую площадь со стадионом «Вымпел» и Акуловским водоканалом. Здесь была высажена аллея из 69 лип.

«Всего в городе сегодня было высажено около 2 тысяч деревьев и кустарников на 150 площадках. Высадка деревьев и кустарников прошла также в парке «Костино», во дворах многоквартирных домов, где к управляющим компаниям присоединились жители, а также на территории учреждений культуры, образования, спорта», - сказала собеседница агентства.

В акции приняли участие почетные жители города, депутат Мособлдумы Сергей Керселян и депутат Госдумы Денис Кравченко, администрация города, Общественная палата, руководство и коллективы градообразующих предприятий, коммунальных служб, городских учреждений социальной сферы, представители силовых структур, предприниматели, ветераны, общественные организации, молодежь, юнармейцы.

Всего участниками акции стали более 5 тысяч человек. Все желающие получили необходимый инвентарь и брендированные кепки и футболки.

На 15 площадках была организована праздничная программа. Работали 8 полевых кухонь, прошли выступления творческих коллективов, высадку деревьев на центральной площадке сопровождало выступление Королевского духового оркестра.

В Королеве в ходе акции посадили липы, каштаны, дубы, рябину, пихту, ели, яблони, клены, сирень, чугушник, барбарис, спирею и шиповник.